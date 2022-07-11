Про це повідомляють #Букви.

Під дописом, в якому фігурував нардеп, політолог згадав відомий мем “анал-табу”, який з’явився після того, як Яременко у сесійній залі домовлявся про зустріч із повією. Нардеп, побачивши це, написав Магді наступний коментар:

Опісля “слуга” Яременко ще й написав у себе допис про те, що “посилав матом” у той день людей з особливим азартом. Допис він завершив словами “Усіх, кого цікавить мій анал, починаючи з Євген Магда, запрошую на прийом”. Детальніше про цей скандал читайте в матеріалі.

#Букви звернулися до Євгена Магди та Богдана Яременка за коментарем стосовно конфлікту.

Ми запитали у Магди як у професійного політолога, чи є прийнятною така риторика для нардепа та дипломата. Він нам відповів, що такий стиль розмови вичерпно характеризує не лише самого нардепа, але й політичну силу, яку той представляє:

“На мою думку, якість того, що називають спіндокторінг або антикризовий менеджмент, є показником загального рівня розвитку як політичної сили, так і окремих її представників“.

Магда також зауважив, що Яременко був кандидатом від партії “Слуга народу” по його округу (виборчий округ № 215, який охоплює частину Деснянського району і маленьку частину Дніпровського Києва). Політолог зізнався, що голосував не за нього та що мимоволі підштовхнув Яременка до прояву своєї сутності.

“У цьому випадку ми маємо справу з парламентарієм, який був обраний по округу, де я зареєстрований. Я не голосував за пана Яременка і заради такого випадку я готовий відкрити таємницю свого волевиявлення, що він не є моїм народним депутатом. Але формально – він має захищати інтереси усіх виборців округу. І, коли людина переходить на особистості, дозволяє собі домисли стосовно того, як я пишу книжки чи коментарі – ну, це знову таки свідчить про рівень його внутрішньої культури і його виховання. Я мимоволі насправді став каталізатором того, що громадяни побачили, яким є їхній парламентарій“.

#Букви також запитали у Євгена Магди, чи посприяє, на його думку, реакція нардепа тому, що мем “анал-табу” стане менш популярним?

Політолог зауважив, що цей мем – уже давно не про секс, а про грубе порушення депутатської етики:

“Річ у тім, що “анал-табу” як мем живе вже окремо від Яременка і, можливо, далеко не кожна людина згадає, звідки він з’явився і в який спосіб. Але, в будь-якому випадку, я хочу нагадати, що це – не про секс, це про те, як людина порушувала депутатську етику просто в сесійному залі Верховної Ради“.

Євген Магда також висловив нерозуміння, чому, ставши генератором такого мема, “слуга” Яременко не подав у відставку:

“Я розумію фактор запаморочення від успіхів, я розумію фактор вседозволеності, але мені складно зрозуміти, чому люди після того, як вони спричиняють авторство подібного мему, не знаходять у собі мужності завершити політичну кар’єру. Ми ж, зрештою, не вчора задекларували прагнення стати членом Європейського союзу, і навіть не позавчора”.

Від Богдана Яременка #Букви не отримали коментаря.