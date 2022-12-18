Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні, яку спровокувала Росія, є глобальною. Він не бачить ознак, що вона закінчиться в найближчій перспективі.

Про це повідомив Папа Римський в інтерв’ю іспанській газеті АВС.

За його словами, Ватикан робить усе, що може, але “вони не слухають”.

“Я не бачу кінця в найближчій перспективі, бо це глобальна війна. Давайте не будемо забувати про це. Є багато рук, які помішують котел війни. Це глобально”, — сказав він.

Він додав, що війни починаються тоді, коли імперії починають слабшати. Іншим чинником Франциск назвав зброю, “яку потрібно використовувати, випробовувати і продавати”.

“На карту поставлено дуже багато чого”, — йдеться у повідомленні.

Папа Римський наголосив, що події в Україні жахають.

“Там так багато жорстокості. Це справді дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати”, — додав він.