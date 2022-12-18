Про це повідомив Папа Римський в інтерв’ю іспанській газеті АВС.
За його словами, Ватикан робить усе, що може, але “вони не слухають”.
“Я не бачу кінця в найближчій перспективі, бо це глобальна війна. Давайте не будемо забувати про це. Є багато рук, які помішують котел війни. Це глобально”, — сказав він.
Він додав, що війни починаються тоді, коли імперії починають слабшати. Іншим чинником Франциск назвав зброю, “яку потрібно використовувати, випробовувати і продавати”.
“На карту поставлено дуже багато чого”, — йдеться у повідомленні.
Папа Римський наголосив, що події в Україні жахають.
“Там так багато жорстокості. Це справді дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати”, — додав він.
- Папа Римський Франциск порівняв російський напад на Україну з нацистською операцією під час Другої світової, яка призвела до смертей мільйонів людей, переважно євреїв. Проте понтифік не згадав про РФ, коли виступав на своїй щотижневій аудієнції.
- Папа Римський Франциск запропонував цьогоріч купувати менше подарунків на Різдво та натомість пожертвувати заощаджені кошти Україні.