Про це повідомило “Радіо Ватикану“.

Папа Франциск виступав перед польськими паломниками. Він згадав, що Люблінський католицький університет у Польщі нещодавно відзначив річницю операції “Рейнхард”.

“Рейнхард” — кодова назва секретної операції, яка тривала в окупованій частині Польщі. Нацисти називали територію “генерал-губернаторством”, яка включала землі, які на сьогодні перебувають у складі України.

“Нехай же спогадування цих жахливих подій пробудить у нас усіх прагнення та вчинки на користь миру”, — сказав він,

Понтифік підкреслив, що це була операція зі “знищення” та, що нині “історія повторюється”. Він наголосив, що “тепер бачимо, що відбувається в Україні”. Папа Франциск закликав молитися за мир.

Варто зауважити, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну під час виступів про війну Папа Римський уникає згадок про Росію. Лише у листопаді він сказав, що в Україну “безумовно вдирається російська держава”. Також він заявляв, що особливою жорстокістю відрізняються “ті, хто з Росії, але не з російської традиції, такі як чеченці, буряти і таке інше”.