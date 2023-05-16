Блогерка та ведуча Емма Антонюк заявила, що український естрадний артист Іво Бобул не контактував з нею і вона не отримувала жодних матеріалів щодо судового позову.

Про це вона написала в Instagram.

Нагадаємо, що Іво Бобул заявив ведучій Еммі Антонюк, що нині жінки зациклені на багатстві чоловіків, вона звинуватила його в сексизмі та карикатуризації жінок. Співак подав до суду на блогерку.

“Ранок почався з повідомлень від близьких, підписниць та медіа з питаннями про заяву Іво Бобула щодо суду. Зважаючи на відсутність будь-якої додаткової інформації, мені поки нема чого прокоментувати додатково”, – йдеться в дописі.

За словами Антонюк, вона “як людина, яка ніколи не отримувала заборону на зйомку чи публікацію інтерв’ю, почувається чудово”.

Також вона подякувала журналістам за небайдужість. і закликала всіх, хто висвітлює цей скандал з Іво Бобулом пам’ятати, що його ключова теза – “з жінками так не можна”. Відтак, ведуча наголосила, що гендерні стереотипи та дискримінаційні уявлення щодо жінок мають “реальні суспільні наслідки”.

“Упродовж 2022 року до органів поліції та соціального захисту надійшло чверть мільйона звернень щодо домашнього насильства. Щороку від домашнього насильства гинуть 600 українських жінок. Загалом, за інформацією ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів осіб. Статистика каже, що понад 80% – це насильство чоловіків щодо жінок”, – підкреслила вона.

Крім того, Антонюк додала, що “протидія насиллю та дискримінації починається з боротьби зі стереотипами та уявленнями, що їх виправдовують”.