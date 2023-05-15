Не давав згоди на публікацію інтерв’ю: Іво Бобул подав у суд на ведучу Емму Антонюк

Про це він розповів у програмі ЖВЛ.
Іво Бобул пояснив, що не давав дозволу публікувати інтерв’ю на YouTube-каналі блогерки.
“Я подав за те, що вона виставила. Вона не мала на це права без мого дозволу. Я на це дозволу не давав. Треба все ж таки мати якусь честь. З вовками я по-вовчому, з людьми – по-людськи. Коли вже я пішов, і мені сказали, які ще там запитання вона готувала мені… Я все одно б пішов! Вона хотіла хайпанути дуже гарно”, – зазначив артист.
Окрім цього, співак прокоментував звинувачення блогерки у сексизмі. Так, за словами музиканта, під час інтерв’ю він просто поділився особистими думками. Одначе запевнив, що вже точно не є “сексистом”, оскільки дуже гарно ставиться до жінок, і це, мовляв, прослідковується і в його творчості.
“Репертуар – тільки про кохання до жінок! Я залишаюся з тим, що я сказав, але просто кажу: “Так, я люблю жінок”. Так, є таке в суспільстві, і треба визнати, що таке є. Я сказав те, що я сказав. Я маю право казати, що думаю”.
Бобул також додав, що мовив не про усіх жінок, а про окремі приклади.
У лютому український естрадний артист Іво Бобул в етері програми “Це ніхто не буде дивитися” з ведучою Еммою Антонюк заявив, що зараз жінки зациклені на багатстві чоловіків. Відтак співака звинуватили у сексизмі та карикатуризації жінок – на це зауваження він гостро відреагував і покинув студію.
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