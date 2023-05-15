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Не давав згоди на публікацію інтерв’ю: Іво Бобул подав у суд на ведучу Емму Антонюк

Український естрадний артист Іво Бобул заявив ведучій Еммі Антонюк, що нині жінки зациклені на багатстві чоловіків, вона звинуватила його в сексизмі та карикатуризації жінок. Співак подав до суду на блогерку.

Понеділок, 15 травня 2023, 19:59
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Про це він розповів у програмі ЖВЛ.

Іво Бобул пояснив, що не давав дозволу публікувати інтерв’ю на YouTube-каналі блогерки.

“Я подав за те, що вона виставила. Вона не мала на це права без мого дозволу. Я на це дозволу не давав. Треба все ж таки мати якусь честь. З вовками я по-вовчому, з людьми – по-людськи. Коли вже я пішов, і мені сказали, які ще там запитання вона готувала мені… Я все одно б пішов! Вона хотіла хайпанути дуже гарно”, – зазначив артист.

Окрім цього, співак прокоментував звинувачення блогерки у сексизмі. Так, за словами музиканта, під час інтерв’ю він просто поділився особистими думками. Одначе запевнив, що вже точно не є “сексистом”, оскільки дуже гарно ставиться до жінок, і це, мовляв, прослідковується і в його творчості.

“Репертуар – тільки про кохання до жінок! Я залишаюся з тим, що я сказав, але просто кажу: “Так, я люблю жінок”. Так, є таке в суспільстві, і треба визнати, що таке є. Я сказав те, що я сказав. Я маю право казати, що думаю”.

Бобул також додав, що мовив не про усіх жінок, а про окремі приклади.

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У лютому український естрадний артист Іво Бобул в етері програми “Це ніхто не буде дивитися” з ведучою Еммою Антонюк заявив, що зараз жінки зациклені на багатстві чоловіків. Відтак співака звинуватили у сексизмі та карикатуризації жінок – на це зауваження він гостро відреагував і покинув студію.

Теги: блогерка, ведуча, заява, звинувачення в сексизмі, Иво Бобул, подання до суду, скандал, Антонюк

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