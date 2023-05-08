Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця "Євробачення-2016" Джамала поділилася, як бачилася з президентом США Джо Байденом. Вона йому розповіла, що у 2014 році росіяни окупували Крим, забравши її дім, на що він відповів: "Ми все повернемо".

Про це повідомило Vogue.

“Я розповіла Байдену, що я кримська татарка, що в мене 2014 року забрали дім… А він міцно пригорнув мене і каже: “Ми все повернемо”, — згадує Джамала.

Українська співачка та президент США зустрілися 2 грудні 2022 року. Джамала була присутня на церемонії нагородження Центру Кеннеді у Вашингтоні. За її словами, між ними відбулася емоційна розмова.

“Після нашої розмови у мене виникло абсолютне розуміння, що ми переможемо… Так, це мені Байден сказав. Особисто сказав, на вушко. Після того, як він почув, що я з Криму, він обійняв мене так міцно, що охорона підійшла, злякалася”, — поділилася співачка.