Про це повідомило Vogue.
“Я розповіла Байдену, що я кримська татарка, що в мене 2014 року забрали дім… А він міцно пригорнув мене і каже: “Ми все повернемо”, — згадує Джамала.
Українська співачка та президент США зустрілися 2 грудні 2022 року. Джамала була присутня на церемонії нагородження Центру Кеннеді у Вашингтоні. За її словами, між ними відбулася емоційна розмова.
“Після нашої розмови у мене виникло абсолютне розуміння, що ми переможемо… Так, це мені Байден сказав. Особисто сказав, на вушко. Після того, як він почув, що я з Криму, він обійняв мене так міцно, що охорона підійшла, злякалася”, — поділилася співачка.
- 5 травня Джамала представила у Національній опері новий альбом “QIRIM”, присвячений кримськотатарській культурі.
- Влітку 2022 року українська співачка кримськотатарського походження, переможниця “Євробачення-2016” Джамала та реперка Альона Альона потрапили на обкладинки популярних у Німеччині журналів.