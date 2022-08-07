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Альона Альона з’явилася у німецькому студентському журналі ZEIT CAMPUS. Темою видання була молодість під час війни у рідній країні. Реперка розповіла про свої плани на 2022 рік, які порушила російська агресія, чому виїхала з України, про свої концерти у Європі:

“Я вийшла на сцену у Вільнюсі, Литва, і відчула, що робити. Я довго дивився на публіку, дивився людям в очі, бачив багато синьо-жовтих прапорів. Тоді я випустив всю накопичену енергію, ми розвалили клуб. Деякі з моїх старих пісень здавалися зовсім іншими. У “Залишаю свій дім”, наприклад, я читаю реп про те, що покидаю батьків і рідне місто, щоб переїхати до Києва. Тепер не тільки молодь змушена залишати батьків і батьківщину, а й половину країни. Люди тікають з Луганська до Харкова до Києва до Львова, а потім, можливо, до Польщі чи Німеччини! Після концерту у Вільнюсі я сидів зі своєю командою та кількома фанатами до пізньої ночі, ми тішили один одного, плакали та сміялися”.

Реперка резюмувала, що ця війна учить молодь як ніколи любити свій народ, свою культуру, мову, музику та книги, показує, що є дійсно важливим:

“Останні кілька тижнів показали, наскільки важливі сім’я та дружба, на кого можна покластися, а на кого ні”, – поділилася Альона Альона.

Джамала стала обличчям обкладинки спеціального випуску міжнародного науково-популярного журналу GEO, слоган звучав так: “Подивись на цю країну! Витоки та ідентичність України”.

В Instagram співачка прокоментувала спецвипуск: “Радію, що все більше країн, видань, людей знайомить світ з нашою країною. На сторінках номера є і моя історія: розповіла про теперішнє життя і нашу битву за свободу”.

Письменниця Тамріко Шолі розповіла, що цільовою аудиторією цього номера є німці, які не дуже розуміються на історії України. У журналі охопили широкий спектр тем: хто такий Степан Бандера, питання української та російської мов, Київська Русь, Помаранчева революція, Майдан, початок військових дій на Донбасі у 2014 році, яким було життя багатьох українців ще 23 лютого.

“Що важливо: обидва видання відверто називають війну війною та підкреслюють, що саме росія напала на Україну та зазіхає на її незалежність. Ніяких “можливо” або інших інфантильних стверджень”, – наголосила письменниця.

Вона додала, що саме зараз у світі формується відношення до української культури та менталітету, не частини російського чи пострадянського простору, а як самобутнього явища. І завдання українців – підтримувати та задовольняти цей інтерес.