Про це сповіщає Vogue.

Як повідомляється, після Києва Джамала презентує альбом у Ліверпулі, в рамках EuroFestival, спільно з BBC Philharmonic Orchestra.

Зазначено, що “QIRIM” об’єднує 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість українського півострова. Усі композиції артистка ретельно збирала в різних куточках дому протягом десятиліть. Співавтором цього дослідження став сам народ Криму — до роботи над платівкою долучилося понад 80 музикантів.

“QIRIM — альбом про нашу історію, яку ми збираємо по крихтах, щоб пізнати себе. Щоб пізнати культуру, що роками кровоточить. Новий альбом проводить тропами українського Криму і розповідає традиційні сюжети, раніше невідомі чи забуті. Саме так я хочу, щоб звучала Україна для світу”, – прокоментувала Джамала.