Про це сповіщає Vogue.
Як повідомляється, після Києва Джамала презентує альбом у Ліверпулі, в рамках EuroFestival, спільно з BBC Philharmonic Orchestra.
Зазначено, що “QIRIM” об’єднує 14 старовинних пісень, кожна з яких представляє певну місцевість українського півострова. Усі композиції артистка ретельно збирала в різних куточках дому протягом десятиліть. Співавтором цього дослідження став сам народ Криму — до роботи над платівкою долучилося понад 80 музикантів.
“QIRIM — альбом про нашу історію, яку ми збираємо по крихтах, щоб пізнати себе. Щоб пізнати культуру, що роками кровоточить. Новий альбом проводить тропами українського Криму і розповідає традиційні сюжети, раніше невідомі чи забуті. Саме так я хочу, щоб звучала Україна для світу”, – прокоментувала Джамала.
- Гурт HANUMIKE спільно з акторкою серіалу “Папік” Дашею Петрожицькою презентували пісню про жінок-військових “Дика Дичка”. Проте українців обурили рядки пісні, де мовиться про те, що “не виходить з голови піксельна спідничка”.
- Український продюсер, автор і виконавець пісень Потап (Олексій Потапенко) презентував нову пісню “Волонтер”, в якій він співає про силу волонтерів, які доставляють все необхідне для військових та завжди допомагають людям. Проте суспільство обурили рядки пісні, де мовиться про дівчину, яка “ночі провела з хлопцями, бійцями, волонтерила”.
- Виконавці Kalush і Skofka втрапили у гучний скандал після того, як випустили нову спільну композицію під назвою “Батьківщина”. Рядки пісні, де дівчину порівнюють з волею, котра “русским би не дала”, викликали шквал критики, музикантів звинуватили у сексизмі, особливо на тлі масових зґвалтувань під час повномасштабного вторгнення росіян.