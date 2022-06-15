П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що Мінські домовленості виконали те, задля чого були прийняті — дали Україні 8 років на підготовку.

Про це він заявив в інтерв’ю журналісту, публіцисту та блогеру Віталію Портникову для спільного проєкту видання “Радіо Свобода”, телеканалів “Еспресо” та “Настоящее Время”.

Порошенко наголосив, що не вірив президенту РФ Володимиру Путіну ні тоді, ані зараз.

Задачею Мінських домовленостей було відвести загрозу або принаймні відтермінувати війну, вибороти для України вісім років для відновлення економічного зростання та розбудова Збройних сил України. Політик переконаний: тут Мінські угоди виконали своє завдання. Порошенко нагадав, що протягом років свого президентства вдалося зокрема уникнути повномасштабного вторгнення.

П’ятий президент припустив, що, можливо, Путін зараз припинив сприймати дійсність такою, якою вона є.

“Можливо, я можу припустити, що Путін став менш адекватним у 2022-му, перестав сприймати українські реалії і глобальні світові реалії. Можливо, це зіграло і з ним, і з Росією дуже злий жарт. В цій ситуації я можу наполягати – Україна точно переможе, з Україною зараз весь світ. І чим швидше Росія визнає суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів, тим менше це буде мати руйнівні наслідки для Росії”, – вважає Петро Порошенко.