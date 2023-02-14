Згідно з останнім американським дослідженням, чим менше студент спить вночі, тим нижчим буде його середній бал наприкінці семестру. Вчені, психологи та професори припустили чому так відбувається та на що впливатиме.

Про це повідомляє The Washimgton Post з посиланням на матеріал у провідному американському науковому журналі для наукових досліджень Proceedings of National.

За словами Девіда Кресвелла, провідного автора дослідження та професора психології та неврології в Університеті Карнегі-Меллона, кожна втрачена година сну на початку навчального семестру була пов’язана зі зниженням середнього бала студента.

У такий спосіб, коли студент спав менш ніж шість годин на добу, вплив сну на оцінки здобувача освіти ставав ще більш помітним.

Сон допомагає мозку обробляти та зберігати інформацію, яку він засвоїв, а коли людина недосипає, то увага, а також пам’ять погіршуються, зауважили в дослідженні.

Середньостатистичний студент у дослідженні засинав близько 2:30 ночі. Меншість лягала спати раніше опівночі. Тобто, в середньому вони спали 6 з половиною годин на ніч.

Зазначається, що загалом для підлітків рекомендована тривалість сну становить від 8 до 10 годин. Для тих, кому від 18 до 25 років, вона знижується до 7-9 годин.

Втім, Кресвелл зауважив, що вчені уникали дослідження сну студентів під час випускних іспитів та курсових робіт, оскільки припускалося, що протягом цього часу яність сну середньостатистичного студента продовжуватиме лише погіршуватися.

Незрозуміло, чому менша кількість сну призведе до того, що хтось матиме нижчий середній бал, сказав Кресвелл. Автор дослідження додав, що він підозрює, що звичайний недосип з часом перетворюється у хронічний дефіцит, через що студенти не можуть зосередитися.

“Студенти коледжу йдуть на заняття з тонною нестачі сну, і їм важко залишатися зосередженими та навчатися в аудиторіях”, — наголосив Кресвелл.

Арік Пратер, психолог з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско та автор книги “Рецепт сну”, сказав, що отримані результати можуть сприяти системним змінам в університетах, кампаніях або семінарах, щоби допомогти студентам краще спати вночі.

Грейс Пілч, 18-річна студентка-першокурсниця, яка живе в гуртожитку в Університеті штату Пенсільванія, сказала, що їй потрібно спати принаймні вісім годин, щоби нормально працювати на заняттях та під час тренувань у спортзалі.

Роксана Прічард, професорка психології в Університеті Святого Томаса в Сент-Полі, штат Міннесота, сказала, що, на її думку, студенти “були виснажені з періоду статевого дозрівання”, і вони “звикли” завжди відчувати млявість.