Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.
Зазначається, що уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через Укрпошту. Так, ухвалену постанову розроблено Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі.
У такий спосіб вказана категорія пенсіонерів зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.
Для отримання пенсії передбачено можливість укладення договорів банківського рахунка з українськими банками. Йдеться про банки, які не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, в тому числі банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі.
Якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна буде подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.
“Це можна буде зробити разом з відкриттям банківського рахунка, без необхідності особистого відвідування банку”, – йдеться в повідомленні.
Також за бажанням пенсіонера виплати можна буде отримувати у відділенні пошти.
- Відтепер українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. Так, якщо особа не має кваліфікованого електронного підпису (КЕП), оформити пенсію можна за допомогою Дія.Підпису. Як це зробити, пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Українці, які досягли пенсійного віку закордоном, мають змогу дистанційно оформити пенсію за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).