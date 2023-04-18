Відтепер пенсіонери, які на тлі повномасштабної російсько-української війни знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію шляхом міжнародного переказу.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

Зазначається, що уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, шляхом міжнародного переказу через Укрпошту. Так, ухвалену постанову розроблено Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі.

У такий спосіб вказана категорія пенсіонерів зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Для отримання пенсії передбачено можливість укладення договорів банківського рахунка з українськими банками. Йдеться про банки, які не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, в тому числі банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі.

Якщо особа бажає отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна буде подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

“Це можна буде зробити разом з відкриттям банківського рахунка, без необхідності особистого відвідування банку”, – йдеться в повідомленні.

Також за бажанням пенсіонера виплати можна буде отримувати у відділенні пошти.