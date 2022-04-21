Цієї неділі, 24 квітня 2022 року, християни східного обряду святкують Великдень. Традиційно українці готують обрядовий здобний хліб — паску. На честь свята кулінарний експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував кілька простих рецептів для приготування великодньої паски.

Відповідні рецепти опубліковані на сайті Клопотенка.

Цієї неділі, 24 квітня 2022 року, християни східного обряду святкують Великдень. Традиційно українці готують обрядовий здобний хліб — паску. На честь свята кулінарний експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував кілька простих рецептів для приготування великодньої паски.

Класичний рецепт дріжджової паски

Як приготувати опару?

Для класичної паски треба приготувати опару – змішати сухі чи пресовані дріжджі з теплим молоком та невеликою кількістю цукру. Рідина має бути саме теплою – максимум до 35 градусів за Цельсієм, щоб дріжджі почали працювати. Інакше вони загинуть.

Важливо рахувати й кількість рідини. Прочитайте це на етикетці чи просто запам’ятайте – на 1 г дріжджів йде 5 мл рідини. Треба все добре перемішати, аби не було грудочок, накрити рушником чи харчовою плівкою та поставити у тепле місце, але не гаряче.

Це може бути тепла підлога, місце біля батареї чи можна увімкнути на плиті маленький вогонь та поставити опару біля нього. Важливий момент – опару не можна залишати там, де є протяги. Вона має збільшитися у 2 рази, на це зазвичай потрібно від 20-40 хвилин. Далі можна додавати борошно та всі інші інгредієнти за рецептом.

Поради щодо приготування

У паску додавайте родзинки чи будь-які інші сухофрукти. Попередньо помийте їх та добре висушіть паперовим рушником. Можете також вибрати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням. У будь-якому випадку буде дуже смачно. Міцний алкоголь – ром, віскі чи коньяк нададуть випічці неповторного аромату.

Додавайте його у тісто, або залийте їм родзинки чи цукати мінімум на 60 хвилин, а потім все разом докласти в тісто. І пам’ятайте, чим “жирніші” інгредієнти, тим смачніше великодня випічка, тому молоко беріть не менше 2,5%, сметану 20% і більше, а вершкове масло 82,5%.

Як прикрасити паску?

Не хочемо обмежувати вашу фантазію, тож дамо поради, якими користуємося самі. Паски можна прикрашати розтопленим білим і чорним шоколадом чи робити мікс, посипати порізаними сухофруктами, горіхами, кокосовою стружкою чи пластівцями, а ще шоколадними драже, шматочками цукерок та робити лаконічний варіант з листочками м’яти чи сухими колосками пшениці. Якщо є бажання, окремо зробіть пряники на великодню тематику та викладіть на паску.

Інгредієнти:

750-800 г пшеничного борошна

220 мл теплого молока 2, 5%

25 г живих дріжджів

1 яйце

1 жовток

2 ст. л. сметани 20%

225 г цукру + 1 ст. л. для опари

10 г ванільного цукру

1 апельсин (сік і цедра)

100 г м’якого вершкового масла 82,5%

2 ст. л. соняшникової олії

25 мл коньяку/віскі/рому

100 г родзинок/цукатів

200 г цукрової пудри

дрібка солі

декоративна посипка (опціонально)

Шоколадка паска з цукатами

Як зробити шоколадку паску?

Приготування пасок зазвичай потребує не лише часу, а й деяких навичок. Тож, розповімо, що треба знати, аби спекти ідеальну шоколадну паску. По-перше, для приготування опари потрібно обов’язково використати саме теплу воду – температура приблизно 35 градусів. Якщо ви додасте до дріжджів гарячу воду, вони не спрацюють і тісто не підніметься.

По-друге, самі дріжджі краще добре подрібнити, аби вони працювали швидше та якісніше. Обов’язково зважайте на строк придатності, свіжі дріжджі будуть краще підіймати тісто. По-третє, коли ви залишаєте тісто для підйому, слідкуйте, щоб там не було протягів та шуму. Також це має бути тепле місце, наприклад, біля батареї чи на теплій підлозі, у зовсім трохи розігрітій духовці тощо.

Як прикрасити шоколадку паску?

У нашому рецепті ми додавали до тіста цукати, тому вирішили й зверху прикрасити ними паску. Але тут ви можете довіритися своїй фантазії та експериментувати: використовувати вже готові цукрові посипки, подрібнити горіхи, взяти апельсинову цедру. Якщо у родині є діти, прикрашайте паски разом із ними, це дуже весело та зближує родину.

Інгредієнти:

300 г борошна (+ для замісу)

150 г цукру

30 г живих дріжджів

3 яйця

150 мл теплої води

100 г розм’якшеного вершкового масла (і додатково для змащування форми)

2 ст. л. темного какао

100 г цукатів

2-3 ст. л. лимонного соку

100 г цукрової пудри

2 ст. л. какао

Рецепт паски а-ля італійський панетоне

Що таке панетоне в Італії?

Панетоне в Італії – традиційний різдвяний хліб, який починають продавати по всій країні напередодні свята. Кожна родина обов’язково купує панетоне додому чи коли збирається у гості. Цікаво, що в Італії пекти цей здобний хліб у промислових масштабах почали відносно недавно – на початку минулого століття. Міланські пекарі розробили рецепт легкої та м’якої текстури тіста, придумали куполоподібну форму та щедро додали солодких родзинок і цукатів з цитрусових – лимона та апельсина.

Що треба пам’ятати при роботі з дріжджами?

Правильно розраховуйте кількість дріжджів. Завжди читайте рекомендації виробників на пакетиках щодо дозування відносно кількості борошна.

Щоб дріжджі почали працювати, потрібна вода чи молоко. Але рідина має бути температури до 35 градусів за Цельсієм, інакше дріжджі можуть загинути. Так само уважно вивчіть інструкції на етикетці, щоб знати в якій пропорції з рідиною розводити дріжджі.

При надто високій температурі дріжджі можуть не вижити, тому варто посуд з тістом ставити не на батарею, а, наприклад, біля неї. Також зверніть увагу, що не має бути протягів.

Інгредієнти:

600 г борошна

1 пакет швидкодійних дріжджів

150 г цукру (для більш солодкої паски додайте ще 50-70 г цукру)

½ ч. л. солі

120 мл натурального йогурту

220 мл теплої води

50 г вершкового масла

1 ст. л. маку (зерна)

2 жовтки (+1 для змащування паски)

100 г родзинок

10 г ванільного цукру

1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)

1 ст. л. молока

100 г цукрової пудри (і ще трохи для родзинок)

1-2 ст. л. лимонного соку

1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)