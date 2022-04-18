Під час Великодня російські окупанти можуть вдатися до провокацій. У російських ЗМІ поширюють інформацію про обстріли церков з мінометів у святу ніч.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Російські пропагандисти використовують прийом “інформаційного алібі”, коли повідомляють про нібито провокації від ЗСУ та нападають самі. Аналогічна ситуація була під час обстрілу вокзалу у Краматорську. Тоді у ніч перед трагедією низка російських ресурсів та проросійських пабліків повідомляли про можливу ракетну атаку. Спочатку вони казали про нібито власну атаку по позиціях ЗСУ, але після кадрів з постраждалими та загиблими інформацію швидко виправили та звинуватили українську сторону.

“Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію про те, що “з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть із мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії”, — зазначено у повідомленні.

Пропагандисти наводять конкретний перелік областей України. Серед них Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області.

Зазначимо, що існує висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Тому українців закликають бути дуже уважними та максимально обережними.