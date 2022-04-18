Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Російські пропагандисти використовують прийом “інформаційного алібі”, коли повідомляють про нібито провокації від ЗСУ та нападають самі. Аналогічна ситуація була під час обстрілу вокзалу у Краматорську. Тоді у ніч перед трагедією низка російських ресурсів та проросійських пабліків повідомляли про можливу ракетну атаку. Спочатку вони казали про нібито власну атаку по позиціях ЗСУ, але після кадрів з постраждалими та загиблими інформацію швидко виправили та звинуватили українську сторону.
“Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію про те, що “з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть із мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії”, — зазначено у повідомленні.
Пропагандисти наводять конкретний перелік областей України. Серед них Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області.
Зазначимо, що існує висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога. Тому українців закликають бути дуже уважними та максимально обережними.
- Нагадаємо, російська армія може обрати наступною “мішенню” для масованих обстрілів два населених пункти в Донецькій області. Серед них Краматорськ і Костянтинівка.
- У зв’язку з новим етапом російського вторгнення, який буде зосередженим на Сході, левова частка жителів міста Краматорськ (Донецька область) покинули його. Як відзначив голова волонтерської організації “Чорні тюльпани”, кількість лояльних до Росії жителів міста після останніх подій різко скоротилася, однак все ще лишається на досить значному рівні.
- На період дії правового режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Однак, деякі чоловіки можуть виїхати – #Букви зібрали перелік необхідних документів.
- На мапах Google Maps відтепер можна роздивитися російські стратегічні й військові об’єкти. У максимальній роздільній здатності видно різноманітні полігони тощо.