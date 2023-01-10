Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
За його словами, тим, хто упродовж 2023 року народить дитину у міському пологовому, виплачуватимуть з бюджету міста разову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень на додаток до державної.
Якщо ж мати або батько дитини – військові, то допомога складатиме 50 тисяч гривень.
Програма ще не запрацювала, однак її обіцяють “скоро” запустити. Водночас батьки дітей, які народилися після 1 січня 2023 року, але до запуску програми, теж зможуть отримати виплати, коли програма працюватиме.
“На жаль, статистика невтішна і народжуваність за останній час знизилась. Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу!” – додав мер міста.
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