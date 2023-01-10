Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, тим, хто упродовж 2023 року народить дитину у міському пологовому, виплачуватимуть з бюджету міста разову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень на додаток до державної.

Якщо ж мати або батько дитини – військові, то допомога складатиме 50 тисяч гривень.

Програма ще не запрацювала, однак її обіцяють “скоро” запустити. Водночас батьки дітей, які народилися після 1 січня 2023 року, але до запуску програми, теж зможуть отримати виплати, коли програма працюватиме.

“На жаль, статистика невтішна і народжуваність за останній час знизилась. Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу!” – додав мер міста.

Нагадаємо, що ще минулого року Національна академія наук прогнозувала різке скорочення населення України до кінця століття. Вчені виділяють кілька основних причин – економічні проблеми, статевий дисбаланс та пандемія COVID-19. Також сильно впливає старіння нації, але за словами дослідників, це – загальносвітові тенденції.