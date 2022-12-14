У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, як розпізнати дрони-камікадзе "Shahed-136" та "Герань-2", і як повинні діяти українці під час їхньої атаки.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Двигун БПЛА гучний та схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Крім того, дрон-камікадзе літає на малій висоті (до 4 кілометрів) і малопомітними радарами.

У разі загрози атаки дронів, треба дослухатися наступних рекомендацій:

Намагайтесь потрапити в спеціальні укриття;

Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами;

Тримайтесь якомога далі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій;

Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила “двох стін”. Не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах, не залишайтесь в автотранспорті;

Зазначається, що про переміщення БПЛА, або про місце їх падіння варто повідомити за номером 102: “Не наближайтесь до дрона, не чіпайте уламки”, — зауважили в МВС.