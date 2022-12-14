Про це повідомляє пресслужба МВС. 

Двигун БПЛА гучний та схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Крім того, дрон-камікадзе літає на малій висоті (до 4 кілометрів) і малопомітними радарами.

У разі загрози атаки дронів, треба дослухатися наступних рекомендацій:

  • Намагайтесь потрапити в спеціальні укриття;
  • Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами;
  • Тримайтесь якомога далі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій;
  • Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила “двох стін”. Не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах, не залишайтесь в автотранспорті;

Зазначається, що про переміщення БПЛА, або про місце їх падіння варто повідомити за номером 102: “Не наближайтесь до дрона, не чіпайте уламки”, — зауважили в МВС. 