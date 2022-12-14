Про це повідомляє пресслужба МВС.
Двигун БПЛА гучний та схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Крім того, дрон-камікадзе літає на малій висоті (до 4 кілометрів) і малопомітними радарами.
У разі загрози атаки дронів, треба дослухатися наступних рекомендацій:
- Намагайтесь потрапити в спеціальні укриття;
- Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами;
- Тримайтесь якомога далі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій;
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила “двох стін”. Не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах, не залишайтесь в автотранспорті;
Зазначається, що про переміщення БПЛА, або про місце їх падіння варто повідомити за номером 102: “Не наближайтесь до дрона, не чіпайте уламки”, — зауважили в МВС.
- Від ранку 14 грудня російські окупанти атакують Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок ворожих атак пошкоджено дві адмінбудівлі у столиці та приватний будинок в області.
- За даними Повітряних сил запуск БПЛА відбувався з узбережжя Азовського моря.