Атака БПЛА на Київщину: у столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, в області – приватний будинок

Від ранку 14 грудня російські окупанти атакують Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок ворожих атак пошкоджено дві адмінбудівлі у столиці та приватний будинок в області.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, унаслідок ранкової атаки дронів на Київську область пошкоджено дві адміністративні будівлі у Києві.

Окрім цього, у селі Вишневе пошкоджень зазнав приватний будинок.

“Небезпека ще не минула! Залишайтеся в укриттях!”, – написав Тимошенко.

Про пошкодження адмінбудівель у Київі також повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“За попередньою інформацією уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація по жертвах уточнюється”, – зазначили у відомстві.

Як відомо, 14 грудня близько 6 години ранку у Вінницькій, Житомирській, Київській областях та у місті Київ почалась повітряна тривога.

Вже о 6:24 голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про вибухи в регіоні. Він наголосив, що працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.

О 6:41 про вибухи у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Згодом Кличко повідомив, що над Київщиною, зокрема й у Києві, було збито 10 дронів-камікадзе.