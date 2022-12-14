Від ранку 14 грудня війська РФ атакують Україну іранськими дронами-камікадзе. За даними Повітряних сил запуск БПЛА відбувається з узбережжя Азовського моря.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

За даними українських військових, вночі 14 грудня війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”.

БПЛА окупанти випустили із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Радіолокаційними засобами виявлено понад десяток баражуючих боєприпасів.

“Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних Сил Збройних Сил України уже знищено десять “шахедів” противника!”, – зазначили у Повітряних силах.

Зауважимо, що за даними КМВА над Київщиною за ранок 14 грудня збито 13 дронів. Станом на 9:17 у столиці та області оголошено відбій повітряної тривоги.