Уряд затвердив механізм переведення таких студентів з контракту на місця державного замовлення в закладах фахової передвищої та вищої освіти. Як це зробити розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Хто має право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну?

Студенти, які проживають на ТОТ, на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

Студенти, які виїхали з таких територій.

Діти загиблих захисників України.

Учасники бойових дій і їхні діти.

Особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Водночас у відомстві зауважила, що дія постанови розповсюджується на студентів, які були зараховані на контракт до 2021 року включно та здобувають такий ступінь освіти вперше.

Які документи потрібні для ВПО та студентів із ТОТ?

Витяг з реєстру територіальної громади.

Він має підтверджувати відомості про місце проживання (перебування) особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС.

Документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року.

Куди надавати документи?

Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. Виш здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі “Здобувачі освіти”.

Також наголошується, що переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 році.

На які бюджетні місця братимуть таких студентів?

Переведення здійснюватимуться коштом невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.

Втім, якщо у закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.