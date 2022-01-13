Взимку є висока ймовірність травмування через ожеледицю або захоплення зимовими видами активного дозвілля. У Національній службі здоров’я України (НСЗУ) нагадали що робити у разі травмування та яку безоплатну медичну допомогу можна при цьому отримати.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

Зазначається, що у разі наявності інтенсивного болю, набряку, порушення координації та інших неприємних відчуттів, необхідно зателефонувати за номером 103. Диспетчер надасть необхідну інформацію та направить машину екстреної допомоги.

Своєю чергою, бригада медиків оцінить стан пацієнта та, за потреби, транспортує до медзакладу.

При цьому зауважується, що швидка має доправити пацієнта у заклад, що має контракт з НСЗУ, незалежно від рівня складності травмування.

Адже там пацієнт отримає необхідну медичну допомогу безоплатно. Зокрема, огляд та консультацію, діагностику та виконання лікарями вузької спеціалізації. У разі госпіталізації, – перебування у стаціонарі та харчування також будуть безоплатні.

Окрім цього, лікар може створити електронне направлення, що спрощує доступ пацієнта до низки амбулаторних послуг.

У пресслужбі наголосили, що лікарні, котрі мають контракт з НСЗУ за пакетами “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних втручань” або “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” (наразі на Київщині їх 38) безоплатно мають надавати:

– інструментальні та лабораторні обстеження;

– медичну допомогу для полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів травматичного пошкодження;

– знеболення та медикаментозну терапію;

– хірургічні операції із забезпеченням анестезії;

– післяопераційний моніторинг, знеболення і подальшу медикаментозну терапію;

– цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

– реабілітацію в гострому періоді.

Своєю чергою, у МОЗ зазначили, що програма медичних гарантій визначає чіткий перелік та обсяг медичних послуг, оплата котрих гарантується коштом Держбюджету.

“Якщо у закладі, що має договір із НСЗУ, відмовляють у медичних послугах або вимагають кошти за те, за що заплатила держава, це є порушенням прав пацієнта”, – йдеться у повідомленні відомства.

Зауважується, у разі виникнення подібної ситуації, – можна подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ у розділі “Громадянам”(https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam). При цьому, оператори за номером 16-77 підкажуть, як правильно це зробити.

Довідка. НСЗУ — центральний орган виконавчої влади, розпорядник бюджетних коштів, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій. НСЗУ здійснює моніторинг, аналізує та прогнозує потреби населення у медичних послугах, є замовником медичних послуг та відповідає за стратегічні їх закупівлі за Програмою медичних гарантій. Служба утворена 27 грудня 2017 року.