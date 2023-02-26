Внутрішньо переміщені особи, трудова книжка яких залишилася на тимчасово окупованій території, можуть підтвердити робочий стаж в онлайн-режимі.

Про це йдеться у пресслужбі Мінреінтеграції.

Повідомляється, що в системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка. Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.

Для цього потрібно:

Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID.

Перейти до меню “Комунікації з ПФУ” й вибрати “Запит на отримання електронних документів”.

З-поміж типів звернення обрати “Витяг з ЕТК”, заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення.

Зазначено, що ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі “Мої звернення”.

Нагадаємо, що Національне інформаційне бюро (НІБ) розпочинає роботу над створенням окремого реєстру бранців Кремля. Мовиться про тих громадян України – цивільних заручників, які були позбавлені російськими окупантами особистої свободи саме через їх політичну або громадську діяльність. Станом на сьогодні Національному інформаційному бюро відомо принаймні про 170 таких осіб.

Варто зауважити, що крім цього, Національне інформаційне бюро проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні, відтак станом на сьогодні загалом по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.

У відомстві зауважили, що насправді таких людей набагато більше – як тих, що потрапили в полон до 24 лютого 2022 року, так і тих, що стали заручниками вже після початку повномасштабного російського вторгнення.