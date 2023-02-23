Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, мовиться про тих громадян України – цивільних заручників, які були позбавлені російськими окупантами особистої свободи саме через їх політичну або громадську діяльність.

Станом на сьогодні Національному інформаційному бюро відомо принаймні про 170 таких осіб. Проте, у відомстві зазначили, що насправді кількість українців, які перебувають в полоні через політичну або громадську діяльність, може виявитись набагато більшою.

Передусім йдеться про кримських татар, які протягом 9 років тимчасової окупації півострова чинять спротив російським загарбникам.

“Символічно, що НІБ починає роботу над створенням такого реєстру напередодні Дня кримського спротиву російській окупації, який Україна відзначає 26 лютого. Країна має поіменно знати героїв, які кинули виклик людиноненависницькій системі, втратили особисту свободу, зате зберегли свободу духу і власну гідність”, – наголосили у Мінреінтеграції.

Варто зауважити, що крім цього, Національне інформаційне бюро проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні, відтак станом на сьогодні загалом по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.

За дорученням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук, Національне інформаційне бюро (НІБ) проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні. З цією метою НІБ збирає, зіставляє й аналізує дані різних державних органів, громадських організацій та інших джерел.

За даними Мінреінтеграції, станом на сьогодні в реєстрі цивільних заручників Національного інформаційного бюро всього по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.

У відомстві зауважили, що насправді таких людей набагато більше – як тих, що потрапили в полон до 24 лютого 2022 року, так і тих, що стали заручниками вже після початку повномасштабного російського вторгнення.