Американська компанія PepsiCo заявила, що змінює логотип напою Pepsi – вперше за останні 14 років.

Про це повідомляє пресслужба Pepsi.

Компанія представить новий дизайн у Північній Америці вже цієї осені. Зміну логотипа планують присвятити до 125-річчя бренду. Водночас в усьому світі оновлений дизайн Pepsi з’явиться у 2024 році. На думку виробника, це “ознаменує наступну еру бренду, спрямовану в майбутнє”.

Оновлена кольорова палітра містить синій та чорний кольори, які, на думку компанії, додають контрасту та яскравості.

Також напис “Pepsi” виробник повернув всередину логотипа, на білу смугу.

Нагадаємо, що раніше PepsiCo Inc заявила, що припинила виробництво товарів Pepsi, 7UP та Mountain Dew на території РФ – майже через 6 місяців після того, як компанія говорила про тимчасову зупинку продажів на тлі вторгнення РФ в Україну.