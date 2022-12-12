У відкриття нового виробництва у Смолигові Волинської області швейцарська компанія Nestlé інвестує 39,4 мільйона доларів. Виробник харчових продуктів вирішив розширити виробництво вермішелі в Україні.

Про це повідомляє Forbes.

Спільно з фабрикою в Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.

Виробництво забезпечуватиме постачання продукції на ринки усієї Європи, зокрема й України. Там працевлаштують 1500 осіб.

Як зазначив гендиректор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі, це важливий крок для компанії, зроблений у дуже складний для країни час.

Ми прагнемо створити хаб із виробництва харчових та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця й задовольняючи потреби українців і громадян інших європейських країн у високоякісних продуктах, – пояснив він.

Варто зауважити, що у березні Nestle зупинила капітальні інвестиції в РФ через її вторгнення в Україну. Водночас компанія надає гуманітарну допомогу необхідними харчовими продуктами й напоями для українців та їхніх домашніх улюбленців. З початку повномасштабного вторгнення компанія передала на допомогу понад 4000 т продукції на суму понад 480 млн грн для підтримки українців як усередині країни, так і в сусідніх державах, де перебувають українські вимушені переселенці.