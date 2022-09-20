На російському ринку досі продовжують працювати більшість компаній з Франції. Лише 5% підприємств припинили діяльність в РФ через продаж активів.

Про це повідомила Київська школа економіки.

Дослідники проаналізували діяльність 157 компаній. Серед них 51% залишаються на російському ринку, а 17% вичікують з деякими обмеженнями власної діяльності. Ще 27% компаній перебувають у процесі виходу з ринку, і лише вісім повністю вийшли через продаж активів.

157 компаній торік забезпечили роботою понад 245 тисяч осіб в Росії. Найбільші французькі виробники отримали 26 млрд доларів річного доходу. Вони мали 13,4 млрд доларів капіталу та 28,4 млрд доларів активів.

Продовжують працювати на російському ринку: Yves Rocher, Clarins, Sanofi, Ipsen, BlaBlaCar, FM Logistic, Auchan, Leroy Merlin, Danone, L’Oreal, L’occitane, Servier Laboratories, Lactalis, Bonduelle та багато інших.

Повністю залишили ринок РФ: Vendôme Luxury Group (бренди Cartier, Alfred Dunhill, Montblanc, Piaget, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Lancel, Chloé), Kering (бренди Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent), Renault, Sodexo, LVMH, Christian Dior, Société Générale, Lacoste, Hermes.

Станом на 15 вересня вже залишили свої попередні місця роботи близько 40% співробітників, які працювали на фірми, що вийшли з ринку. Зокрема Renault, Société Générale, Publicis Groupe, Schneider Electric, Thales/Gemalto, Delfingen, Rexel і Sodexo.

Ці вісім компаній генерували 28% виторгу. Фірми мали 35% інвестованого в країну капіталу і 75% активів серед усіх 157 французьких компаній на теренах Росії.