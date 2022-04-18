На період дії правового режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Однак, деякі чоловіки таки можуть виїхати – #Букви зібрали перелік необхідних документів.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Перетин кордону дозволений чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Документи, які потрібно мати з собою:

свідоцтва про народження дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей / рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком / договір між батьками, що визначає місце проживання дітей з батьком;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї.

Виїхати закордон можуть чоловіки, які самостійно виховують дітей віком до 18 років.

Документи, які необхідно мати:

свідоцтва про народження дітей;

свідоцтво про смерть матері дитини / рішення суду про позбавлення її батьківських прав / визнання її безвісно відсутньою / рішення суду або органу опіки про визначення місця проживання дитини з батьком;

Заборона виїзду не розповсюджується на чоловіків, якщо вони є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років.

Необхідні документи:

свідоцтва про народження дітей;

письмове погодження органу опіки чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Додатково є ще документи для чоловіків, які належать до цієї категорії. Їх перелік можете прочитати тут.

Перетнути кордон може також батько, опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років (у цьому випадку кордон можуть перетинати обоє батьків).

свідоцтво про народження дитини;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю” / довідка для отримання соцдопомоги дітям з інвалідністю / індивідуальна програма реабілітації дитини / медвисновок про дитину з інвалідністю;

рішення про встановлення опіки чи піклування;

письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд з зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Якщо на утриманні чоловіка є повнолітня дитина з інвалідністю, необхідні:

свідоцтво про народження дитини;

посвідчення про статус інвалідності.

Якщо чоловік зайнятий постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також своїми батьками або батьками дружини, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду, він також має право перетнути кордон.

Які документи йому потрібні:

свідоцтво про шлюб (для чоловіків, які супроводжують дружину);

документ, що підтверджує родинний/сімейний зв’язок (для чоловіків, які супроводжують одного із своїх батьків або батьків дружини);

висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу / висновок про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі за формою No 080-4/о / висновок про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку, внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі за формою No 080-2/о;

довідка про отримання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі / фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, яка підтверджує здійснення догляду. Довідку видають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних у місті Києві держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Можуть виїхати і чоловіки, які самі мають інвалідність.

Для цього необхідно мати: довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою No 157-1/о / посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення / посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” / довідку про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради.

Деталі, форми, необхідні для заповнення можна переглянути за цим посиланням.

У ході заходів прикордонного контролю перевірятиметься їх дійсність і факт їх видачі відповідними органами.