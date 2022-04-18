Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Перетин кордону дозволений чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.
Документи, які потрібно мати з собою:
- свідоцтва про народження дітей;
- свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей / рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком / договір між батьками, що визначає місце проживання дітей з батьком;
- посвідчення батьків багатодітної сім’ї.
Виїхати закордон можуть чоловіки, які самостійно виховують дітей віком до 18 років.
Документи, які необхідно мати:
- свідоцтва про народження дітей;
- свідоцтво про смерть матері дитини / рішення суду про позбавлення її батьківських прав / визнання її безвісно відсутньою / рішення суду або органу опіки про визначення місця проживання дитини з батьком;
Заборона виїзду не розповсюджується на чоловіків, якщо вони є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років.
Необхідні документи:
- свідоцтва про народження дітей;
- письмове погодження органу опіки чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.
Додатково є ще документи для чоловіків, які належать до цієї категорії. Їх перелік можете прочитати тут.
Перетнути кордон може також батько, опікун, піклувальник, прийомний батько, батько-вихователь, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років (у цьому випадку кордон можуть перетинати обоє батьків).
- свідоцтво про народження дитини;
- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю” / довідка для отримання соцдопомоги дітям з інвалідністю / індивідуальна програма реабілітації дитини / медвисновок про дитину з інвалідністю;
- рішення про встановлення опіки чи піклування;
- письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд з зазначенням держави остаточного перебування дитини.
Якщо на утриманні чоловіка є повнолітня дитина з інвалідністю, необхідні:
- свідоцтво про народження дитини;
- посвідчення про статус інвалідності.
Якщо чоловік зайнятий постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також своїми батьками або батьками дружини, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду, він також має право перетнути кордон.
Які документи йому потрібні:
- свідоцтво про шлюб (для чоловіків, які супроводжують дружину);
- документ, що підтверджує родинний/сімейний зв’язок (для чоловіків, які супроводжують одного із своїх батьків або батьків дружини);
- висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу / висновок про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі за формою No 080-4/о / висновок про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку, внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі за формою No 080-2/о;
- довідка про отримання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі / фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, яка підтверджує здійснення догляду. Довідку видають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних у місті Києві держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.
Можуть виїхати і чоловіки, які самі мають інвалідність.
Для цього необхідно мати: довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою No 157-1/о / посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення / посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” / довідку про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради.
Деталі, форми, необхідні для заповнення можна переглянути за цим посиланням.
У ході заходів прикордонного контролю перевірятиметься їх дійсність і факт їх видачі відповідними органами.
- Детальніше, хто ще з чоловіків може виїхати за межі України на період воєнного стану, читайте в #Буквах.
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Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Днілов повідомив, що чоловіків призовного віку, котрі незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, ймовірно будуть затримувати на кордоні, коли вони повернуться до України.