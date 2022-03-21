На період дії правового режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Однак є певні винятки.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

Обмеження щодо перетину кордону на виїзд з України не застосовуються до наступних осіб:

– тих, хто має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

– які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку.

– на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

– які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

– на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років.

– усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

– зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

– які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено.

– здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

Всі громадяни, які підпадають під виключення, повинні мати необхідні документи для підтвердження. При цьому у ході заходів прикордонного контролю перевірятиметься їх дійсність і факт видачі відповідними органами.