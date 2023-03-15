Про це повідомляє “Суспільне”, з посиланням на слова Ткаченка в етері національного телемарафону 14 березня.
За словами міністра, артисти, митці та журналісти мають надати підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік, а також надати контракти, які підтверджують мету виїзду.
Крім того, якщо поїздка передбачає збір коштів, то після повернення необхідно буде надати звіт. Його необхідно надати й після дипломатичних візитів, які не можуть тривати понад 60 днів.
Раніше міністерство отримало велику кількість звернень від митців, професійних асоціацій, організацій та об’єднань з проханням залишити можливість виїзду за кордон свідомим артистам, аби вони могли продовжувати боротьбу на культурному фронті.
- Міністерство культури та інформаційної політики України зреагувало на інтерв’ю українського стендап-коміка Андрія Щегеля, у якому він розповів, що вже під час повномасштабної війни виїхав з України отримавши дозвіл від держави. Більш того, на думку Щегеля, чоловіки, які пішли захищати Україну, самі “зробили вибір гинути”. У відомстві пообіцяли, що ситуація з виїздом коміка буде під контролем правоохоронців.