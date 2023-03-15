Голова Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що відтепер, аби виїхати за кордон, українські митці та діячі культури мають підтверджувати наявність військового обліку, контракти, а після повернення надати його відомству звіт.

Про це повідомляє “Суспільне”, з посиланням на слова Ткаченка в етері національного телемарафону 14 березня.

За словами міністра, артисти, митці та журналісти мають надати підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік, а також надати контракти, які підтверджують мету виїзду.

Крім того, якщо поїздка передбачає збір коштів, то після повернення необхідно буде надати звіт. Його необхідно надати й після дипломатичних візитів, які не можуть тривати понад 60 днів.

Раніше міністерство отримало велику кількість звернень від митців, професійних асоціацій, організацій та об’єднань з проханням залишити можливість виїзду за кордон свідомим артистам, аби вони могли продовжувати боротьбу на культурному фронті.