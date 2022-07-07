Про це вона розповіла у програмі “Це ніхто не буде дивитись” на YouTube.
Монро наголосила, що підлягає призову, проте повістку ще не отримувала. Водночас пояснила, що її навряд чи візьмуть до лав ЗСУ.
“Мене не візьмуть за медичними показниками. А далі на медкомісії буде огляд у психіатра. З діагнозом “трансгендерність” в армію не беруть. Я не зверталася до психіатра для отримання довідки про трансгендерність”, – зазначила вона.
Знаменитість пояснила, що не взяла раніше довідку, оскільки перебувала у “бульбашці”, також влаштовувала її біологічна стать, влаштовувало, що за документами вона чоловік, але у соціальній площині живе, як жінка. Проте війна нагадала, що “ми живемо в бінарній гендерній системі”.
Водночас Монро зазначила, що немає наміру стояти осторонь, адже є багато способів, як вона може допомогти армії. Так, за словами травесті-діви, якщо потрібно буде, вона може працювати у Генштабі, працювати у тилу, адже, є багато сфер, “небойових посад, в яких вона може працювати на армію”.
Також знаменитість розповіла, чому не виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона наголосила, що мріяла жити десь на березі океану, проте переїзд мав бути спланованим, а не вимушеним кроком через напад російських військ.
“Але почалася війна, і я не біжу з України. Я не хочу. Не хочу жити з усвідомленням того, що російська армія змусила мене залишити будинок”, — заявила Монро.
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