Про це вони написали у Facebook.
На переконання “Гендера в деталях”, останні заяви Арестовича чітко відповідають методичкам “руского міра”, адже:
1. Характеристика української культури як “маленької” відповідає “найкращим традиціям” імперіалістичних наративів РФ. Те ж стосується легенди про існування “хороших росіян”, спрямованої на заперечення колективної відповідальності росіян і, відповідно, зняття санкцій.
2. “Ображений на реакцію українських активістів та активісток, Арестович присвятив пост і їм”. І так співпало, що в Росії упродовж десятиліть відбувається придушення громадської думки – і це черговий доказ знищення демократії.
3. Представники видання наголосили, що теза “гомосексуальність – це девіація” є антинауковою, і дуже популяризується саме в гомофобній РФ. Цивілізовані країни керуються не стереотипними уявленнями про ЛГБТ+, а сучасними науковими дослідженнями. Зокрема, ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоровʼя) позиціонує гомосексуальність як норму.
Одностатевий шлюб узаконено у 29 країнах світу, серед яких Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Велика Британія, Данія, Еквадор, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, Португалія, США, Тайвань, Уругвай, Фінляндія, Франція, Чилі, Швеція.
“Невже Арестович, як і росіяни, думає, що всі ці країни погодилися на “пропаганду девіацій”? Зверніть увагу, як гомофобія добре вписується в нарцисизм, невігластво, ксенофобію і страх демократії”, – підмітили в “Гендер у деталях”.
Видання долучилося до флешмобу з вимогою звільнити Олексія Арестовича:
“Тож, ми долучаємося до флешмобу #ЗвільнітьАрестовича і хочемо побажати Олексію навчитися помічати не лише захоплені погляди від людей, яких він зачарував своїми пустослівними обіцянками швидкої перемоги, а й обґрунтовану критику, яка подеколи призводить до втрати високих посад і повноважень”.
До свого допису вони додали ілюстрацію під назвою “Арестович втрачає зв’язок з реальністю”.
У рубриці #Букв “Реакція соцмереж”, де ми аналізували останні скандальні вислови радника голови ОП, кількість тегів з вимогою звільнити Арестовича перевищувала 6000.
- Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про своє негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти, назвавши її представників “людьми з відхиленнями”, яким він “співчуває”. На ці слова Арестовича вже зреагували у КиївПрайді.
- Раніше радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович відповів на критику щодо своїх висловлювань про “маленьку культуру України”, назвавши кремлівських та “українських патріотів” “довбо*бами”.
- Також одним словом “про*бали” та обіцянкою усе з’ясувати радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував окупацію Херсону, Нової Каховки, ситуацію із замінуваннями тощо, які призвели до швидкого захоплення російськими військами півдня України.