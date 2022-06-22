Представники "Гендера в деталях" заявили, що висловами протягом останнього місяця радник голови ОПУ Олексій Арестович зібрав "бінго проросійських консерваторів": назвав українську культуру "маленькою", розкритикував українських активістів і назвав гомосексуальність девіантною поведінкою.

Про це вони написали у Facebook.

На переконання “Гендера в деталях”, останні заяви Арестовича чітко відповідають методичкам “руского міра”, адже:

1. Характеристика української культури як “маленької” відповідає “найкращим традиціям” імперіалістичних наративів РФ. Те ж стосується легенди про існування “хороших росіян”, спрямованої на заперечення колективної відповідальності росіян і, відповідно, зняття санкцій.

2. “Ображений на реакцію українських активістів та активісток, Арестович присвятив пост і їм”. І так співпало, що в Росії упродовж десятиліть відбувається придушення громадської думки – і це черговий доказ знищення демократії.

3. Представники видання наголосили, що теза “гомосексуальність – це девіація” є антинауковою, і дуже популяризується саме в гомофобній РФ. Цивілізовані країни керуються не стереотипними уявленнями про ЛГБТ+, а сучасними науковими дослідженнями. Зокрема, ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоровʼя) позиціонує гомосексуальність як норму.

Одностатевий шлюб узаконено у 29 країнах світу, серед яких Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Велика Британія, Данія, Еквадор, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, Португалія, США, Тайвань, Уругвай, Фінляндія, Франція, Чилі, Швеція.

“Невже Арестович, як і росіяни, думає, що всі ці країни погодилися на “пропаганду девіацій”? Зверніть увагу, як гомофобія добре вписується в нарцисизм, невігластво, ксенофобію і страх демократії”, – підмітили в “Гендер у деталях”.

Видання долучилося до флешмобу з вимогою звільнити Олексія Арестовича:

“Тож, ми долучаємося до флешмобу #ЗвільнітьАрестовича і хочемо побажати Олексію навчитися помічати не лише захоплені погляди від людей, яких він зачарував своїми пустослівними обіцянками швидкої перемоги, а й обґрунтовану критику, яка подеколи призводить до втрати високих посад і повноважень”.

До свого допису вони додали ілюстрацію під назвою “Арестович втрачає зв’язок з реальністю”.

У рубриці #Букв “Реакція соцмереж”, де ми аналізували останні скандальні вислови радника голови ОП, кількість тегів з вимогою звільнити Арестовича перевищувала 6000.