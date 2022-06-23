Про це повідомив голова Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак у Telegram.

У червні 1993 року Єврорада на засіданні в Копенгагені визнала право кожної європейської країни на вступ до ЄС. Для приєднання до союзу країни мають відповідати трьом критеріям, а саме політичним, економічним та монетарним цілям. Останнє означає, що політика має полягати у тому, щоб країна забезпечила стабільні ціни, повну зайнятість та зростання реального обсягу ВВП. Відповідно серед вимог за Копенгагенськими нормами передбачено:

Стабільні установи, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин;

Економіка ринку має бути дієва;

Членські зобов’язання випливають із факту вступу до ЄС, які передбачені у політичних, економічних та монетарних цілях;

Голова ОПУ заявив, що Україна має виконати сім умов для повноцінного вступу до ЄС. Андрій Єрмак визначив їх як:

Завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції, зокрема відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

Боротьбу з корупцією має бути посилено на високому рівні. Необхідно завершити відбір та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;

Забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з “відмиванням грошей” стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

Ухвалити комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

“Антиолігархічний” закон має фактично запрацювати;

Законодавство стосовно ЗМІ слід привести у відповідність до європейських аудіовізуальних законів;

Завершення реформи законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується. ЇЇ слід підготувати та реалізувати згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії та розробити механізми її впровадження.

У грудні 2022 року Європейська комісія підготує звіт, де зазначить, наскільки виконані умови. Вступ до ЄС після отримання статусу кандидата може займати близько десяти років. Найшвидше це вдалося Фінляндії, яка долучилася до ЄС за три роки. Утім, Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія – 8 років.