Представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов вважає, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стало б історичним рішенням, яке сигналізувало б Росії, що вона більше не може претендувати на статус сфери впливу на свого західного сусіда, заявив посол Києва в Брюсселі.

Про це повідомляє The Guardian.

Ченцов нагадав, що протягом багатьох років Україну розглядали як міст або буферну державу, а не як потенційного члена. Рішення про статус кандидата “нарешті знищило б цю двозначність, що таке Україна для ЄС: будуємо ми спільний дім, чи ні”.

У четвер лідери ЄС вирішать, чи надавати Україні статус кандидата, після позитивної рекомендації Європейської комісії минулої п’ятниці. Очікування позитивного рішення зросли після того, як чотири лідери ЄС, зокрема Франції та Німеччини, відвідали Київ минулого тижня на знак підтримки.

Україна прагне членства в ЄС після “помаранчевої революції” 2004 року і ще наполегливіше – після протестів на Майдані 2013-14 років.

“Україна бореться за незалежність і європейське майбутнє. А наприкінці лютого вона якраз досягла найвищої точки з повноцінним і відкритим вторгненням Росії в Україну”, — сказав Ченцов

За його словами, українцям потрібна ясність щодо членства в ЄС, щоб підтримати українську армію, українське суспільство, морально, психологічно та отримати чітке відчуття та розуміння напрямку руху України.

Представник запевнив, що той факт, що європейці приймають українців, як своїх братів, був дуже важливим для зміни уявлень про те, чи може Україна бути членом ЄС.

“Це – не дивна країна, ми – не дивні люди. Ми однакові, ми поділяємо те саме розуміння цього світу”, — наголосив він.

Опитування, опубліковане Європейською радою з міжнародних відносин цього тижня, показало, що 57% європейців підтримали заявку України на членство. Найбільше підтримала Польща – 70% за, однак у Німеччині, Франції та Італії підтримка була нижчою за 50% – 48%, 47% та 46% відповідно.

Якщо Україні буде надано статус кандидата, на вступ до ЄС знадобляться роки. Посол підтримав пропозиції Франції щодо створення “Європейської політичної спільноти”, організації для об’єднання країн ЄС із колишніми та майбутніми членами щодо безпеки та можливостей для молоді.

Якщо лідери ЄС схвалять запит України, це буде вперше, коли блок надає статус кандидата країні, яка перебуває у стані війни.

Оскільки захисники України стикаються з посиленням російських атак на сході Донбасу, посол закликав союзників Києва постачати важке озброєння та економічну допомогу.