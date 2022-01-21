Посольство США в Україні висвітлює інформацію про російське активне поширення брехні та пропаганди щодо України.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.

Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки відомо про декілька російських військових і розвідувальних структур, які ведуть інформаційне протистояння проти України. Росія поширюючи дезінформацію і пропаганду намагається зобразити Україну та українських урядовців, як агресора у російсько-українських відносинах .

Держдеп підкреслює, що Російська Федерація має на меті переконати західні країни, що поведінка України може спровокувати глобальний конфлікт, а російських громадян у необхідності військових дій Росії в Україні.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні наголошує, що Росія несе відповідальність за свою агресію проти України. А також, що США, наші партнери та союзники все ще наполягають на використанні дипломатичних шляхів.

Нижче наведені приклади російської дезінформації про кризу та її причини.

1. “Україна та українські урядовці є агресором у російсько-українських відносинах”. Насправді ж, неправдиві заяви режиму Путіна звинувачують Україну в агресії Росії.

2.“Розгортання бойових сил Росією є просто переміщенням військ на власній території”. Фактом є те, що розгортання понад 100 000 російських військ до кордонів країни, без правдоподібного пояснення, не є простою ротацією військ.

3.“Росія захищає етнічних росіян в Україні”. Наразі, немає достовірних повідомлень про те, що український уряд загрожує етнічним росіянам чи російськомовним.