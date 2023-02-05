Про це повідомляє Reuters.
Уряд Японії готує поправки до національного законодавства з регулювання валютного ринку. Планується, що вони будуть схвалені навесні й дозволять встановити такі обмеження.
Зазначено, що рішення уряду не передбачатиме конкретної згадки про Китай, щоб зменшити ризики негативної відповіді з боку Пекіна.
Раніше Сполучені Штати Америки досягли угоди з Нідерландами та Японією щодо обмеження експорту деяких передових машин для виробництва мікросхем у Китаї. Обмеження планують запровадити для “підриву амбіцій Пекіна” стосовно створення власного виробництва мікросхем.
У цьому випадку, публічного оголошення про рішення не планується. Водночас їхнє фактичне запровадження може зайняти місяці, поки країни завершать юридичні домовленості.
- Попри міжнародні санкції, Китай продовжує постачати РФ технології, зокрема частини винищувачів, необхідні для ведення повномасштабної російсько-української війни.