Про це повідомляє Reuters.

Уряд Японії готує поправки до національного законодавства з регулювання валютного ринку. Планується, що вони будуть схвалені навесні й дозволять встановити такі обмеження.

Зазначено, що рішення уряду не передбачатиме конкретної згадки про Китай, щоб зменшити ризики негативної відповіді з боку Пекіна.

Раніше Сполучені Штати Америки досягли угоди з Нідерландами та Японією щодо обмеження експорту деяких передових машин для виробництва мікросхем у Китаї. Обмеження планують запровадити для “підриву амбіцій Пекіна” стосовно створення власного виробництва мікросхем.