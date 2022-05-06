Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про запровадження чергових санкцій проти Росії, через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

5 травня, під час закінчення свого турне по Південно-Східній Азії та Європі Кісіда заявив, що Японія запроваджує додаткові антиросійські санкції.

За його словами, країна заморозить активи ще близько 140 росіян і деяких російських банків. Окрім цього, Японія заборонить експорт своїх товарів для 70 російських військових структур.

Також, за словами японського прем’єра, до РФ припинять експортувати квантові комп’ютери та високотехнологічну продукцію.

“Японія, як і інші країни G7, не потерпить обурення Росії. Японія підтримує Україну”, – сказав він.

Про нові антиросійські санкції Японія оголосила після того, як РФ запровадила обмеження проти 63 японських чиновників, зокрема й проти Фуміо Кісіди.