Про це повідомляє американський телеканал CNN.
5 травня, під час закінчення свого турне по Південно-Східній Азії та Європі Кісіда заявив, що Японія запроваджує додаткові антиросійські санкції.
За його словами, країна заморозить активи ще близько 140 росіян і деяких російських банків. Окрім цього, Японія заборонить експорт своїх товарів для 70 російських військових структур.
Також, за словами японського прем’єра, до РФ припинять експортувати квантові комп’ютери та високотехнологічну продукцію.
“Японія, як і інші країни G7, не потерпить обурення Росії. Японія підтримує Україну”, – сказав він.
Про нові антиросійські санкції Японія оголосила після того, як РФ запровадила обмеження проти 63 японських чиновників, зокрема й проти Фуміо Кісіди.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого виступу у фінансовому районі Лондона 5 травня виголосив, що країна диверсифікуватиме закупівлю енергії, використовуючи ядерні реактори та відновлювані джерела енергії задля зменшення залежності від російської енергетики.
- Водночас Японія не підтримає негайну заборону імпорту російської нафти разом з ЄС. Країна має обмежені власні ресурси.