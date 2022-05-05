Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Кісіда пообіцяв пришвидшити інновації та заявив, що 150 трильйонів єн (близько $1,15 трильйона) інвестицій будуть залучені в наступне десятиліття, щоб задовольнити потреби в енергії та максимально використати ціну на вуглець.
Прем’єр-міністр Японії зауважив, що економіка країни продовжить своє зростання, та закликав громадян інвестувати в неї.
Згодом у Кісіди запланована зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Очікується, що вони обговорять ситуацію в Україні.
- Нагадаємо, Японія не підтримає негайну заборону імпорту російської нафти разом з ЄС. Країна має обмежені власні ресурси.
- Натомість Індія намагається отримати знижки на нафту від РФ та хоче купувати її за ціною, нижчою за 70 доларів за барель.
- Водночас російську компанію Urals виключили з останнього тендеру Індійської нафтової корпорації. Компанія, яка раніше купувала великі обсяги сировини, наразі скасувала аукціон для РФ щодо сортів нафти з високим вмістом сірки.