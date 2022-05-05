Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого виступу у фінансовому районі Лондона 5 травня виголосив, що країна диверсифікуватиме закупівлю енергії, використовуючи ядерні реактори та відновлювані джерела енергії задля зменшення залежності від російської енергетики.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кісіда пообіцяв пришвидшити інновації та заявив, що 150 трильйонів єн (близько $1,15 трильйона) інвестицій будуть залучені в наступне десятиліття, щоб задовольнити потреби в енергії та максимально використати ціну на вуглець.

Прем’єр-міністр Японії зауважив, що економіка країни продовжить своє зростання, та закликав громадян інвестувати в неї.

Згодом у Кісіди запланована зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Очікується, що вони обговорять ситуацію в Україні.