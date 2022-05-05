Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кісіда пообіцяв пришвидшити інновації та заявив, що 150 трильйонів єн (близько $1,15 трильйона) інвестицій будуть залучені в наступне десятиліття, щоб задовольнити потреби в енергії та максимально використати ціну на вуглець.

Прем’єр-міністр Японії зауважив, що економіка країни продовжить своє зростання, та закликав громадян інвестувати в неї.

Згодом у Кісіди запланована зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Очікується, що вони обговорять ситуацію в Україні.