Про це повідомило Kyodo News.

Кошти скерують для відновлення зруйнованої Росією інфраструктури.

Фуміо Кісіда заявив, що запропонує президенту України Володимиру Зеленському взяти участь в онлайн-саміті Групи семи, який заплановано цього тижня. Ймовірно, Зеленський візьме участь в онлайн-форматі.

На засіданні правлячої партії ЛДП Фуміо Кісіда висловив надію, що на саміті лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.

Очікується, що представники Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейський Союз, погодяться продовжити підтримку України.