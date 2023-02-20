Про це повідомило Kyodo News.
Кошти скерують для відновлення зруйнованої Росією інфраструктури.
Фуміо Кісіда заявив, що запропонує президенту України Володимиру Зеленському взяти участь в онлайн-саміті Групи семи, який заплановано цього тижня. Ймовірно, Зеленський візьме участь в онлайн-форматі.
На засіданні правлячої партії ЛДП Фуміо Кісіда висловив надію, що на саміті лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.
Очікується, що представники Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейський Союз, погодяться продовжити підтримку України.
Головною темою саміту стануть нові санкції проти Російської Федерації. Захід має відбутися у першу річницю російського вторгнення в Україну.
- Японія надасть майже 10 мільйонів доларів на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО в Україні та сусідніх країнах у сферах освіти, культури й захисту журналістів. Цей внесок робить Японію провідним партнером ЮНЕСКО в Україні.
- Протягом грудня 2022 – лютого 2023 року Україна отримала гуманітарну допомогу від Японії, що містила 259 генераторів та комплекти запчастин до них.