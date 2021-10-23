Вперше за майже 30 років Сухопутні сили самооборони Японії проводять масові загальнонаціональні військові навчання для підготовки до потенційного конфлікту.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

З середини вересня близько 100 000 осіб, 20 000 автомобілів та бронетехніки, а також 120 літаків взяли участь у навчаннях по всій країні, спрямованих на оперативну підготовку для швидкого розгортання військ.

Навчання проводять сухопутні сили самооборони Японії (GSDF).

“Навчання сухопутних сил самооборони дійсно зосереджені на підвищенні оперативної ефективності, стримуванні та потенціалу реагування. Кожен блок проводить вправи з урахуванням всього необхідного для досягнення мети”, – сказав прессекретар GSDF полковник Норіко Йокота.

Причини масових навчань

Приводом для навчань може слугувати активізація Північної Кореї. Цього тижня країна заявила, що успішно випустила нову балістичну ракету з підводного човна, яка приземлилася в Японському морі. Водночас Китай посилює тиск на Тайвань, відправляючи туди військові літаки.

“Поточна безпекова ситуація навколо Японії надзвичайно серйозна. Ми, як сили самооборони, зобов’язані підвищувати свою ефективність”, – сказав командувач 2-ю дивізією GSDF генерал-лейтенант Юіті Тогасі, командувач 2-ю дивізією GSDF.

Посадові особи сухопутних сил кажуть, що навчання не проводяться для підготовки до потенційного конфлікту в якомусь конкретному регіоні або проти будь-якої конкретної країни.

Але тренувальне середовище в районі Хіджудай має такий же сенс, якби на південних островах Японії почалася війна.

Також цей район включає острови Сенкаку – ланцюг безлюдних скелястих островів довжиною 1900 км у Східнокитайському морі. Вони належать Токіо, але на них претендує Китай, який називає їх “Дяю”.

Міністр оборони Японії Нобуо Кісі нещодавно сказав CNN, що острови, безсумнівно є японською територією та будуть захищатися.

“Сенкаку є невіддільною частиною японської території, відповідно до міжнародного права та історії. Територіального спору, який стосується островів Сенкаку, між Японією та іншими країнами немає. Проте дії Китаю на островах Сенкаку та іншої частини Східнокитайського моря ми розцінюємо як сигнал. Ми повинні створити свій власний військовий потенціал, а також відреагувати на цю ситуацію”, – сказав Кісі.

Інші війська розгортаються для навчань на південних островах Японії – на острові Міяко, Амамі Осима та Йонагуні, причому останній знаходиться всього за 234 кілометри від Тайваню.