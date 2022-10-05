Уряд Японії заявив, що відновить роботу свого посольства в Києві 5 жовтня 2022 року після семимісячного закриття через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє японська інформаційна агенція Kyogo News.

Раніше співробітників посольства Японії перевели до тимчасового офісу, створеного у Львові в березні. Втім, оскільки вторгнення РФ посилилося, вони залишили Україну того ж місяця.

Як зазначає агенція, відновлюючи посольство, Японія прагне покращити координацію з іншими країнами G7 в таких сферах, як допомога Україні у відбудові.

Шість інших членів G7 – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Сполучені Штати – відновили роботу своїх посольств.

“У Києві атаки російських військ послабилися, і багато громадян, переміщених всередині та за межами України, повернулися”, — йдеться в повідомленні.