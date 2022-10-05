Про це повідомляє японська інформаційна агенція Kyogo News.
Раніше співробітників посольства Японії перевели до тимчасового офісу, створеного у Львові в березні. Втім, оскільки вторгнення РФ посилилося, вони залишили Україну того ж місяця.
Як зазначає агенція, відновлюючи посольство, Японія прагне покращити координацію з іншими країнами G7 в таких сферах, як допомога Україні у відбудові.
Шість інших членів G7 – Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Сполучені Штати – відновили роботу своїх посольств.
“У Києві атаки російських військ послабилися, і багато громадян, переміщених всередині та за межами України, повернулися”, — йдеться в повідомленні.
- Японія вирішила вислати консула Росії в Саппоро. Йому висунуто вимогу залишити територію країни протягом шести днів.
- Японія розширила санкції проти РФ на тлі проведення російською окупаційною владою псевдореферендумів про приєднання до РФ у сепаратистських утвореннях “ДНР” та “ЛНР”, а також у Херсонській та Запорізькій областях України.
- Ще до початку вторгнення посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі заявив, що реакція його країни “буде дуже жорсткою та потужною” у випадку нового нападу Російської Федерації.