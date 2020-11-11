У липні 2019 року Дональд Трамп усвідомлював, що демократ Джо Байден загрожує його перемозі на виборах президента США у листопаді 2020 року. Тоді політик вирішив усунути проблему за допомогою “ідеального” телефонного дзвінка, як він сам це назвав.

Про це повідомляє CNN.

Мова йде про телефонну розмову Трампа та президента України Володимира Зеленського. За даними видання, у цій розмові Трамп намагався натиснути на українського колегу щодо скандалу навколо сина Байдена.

“Багато розмов про сина Байдена, про те, що Байден зупинив звинувачення, і багато людей хочуть про це дізнатись, так що все, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б чудово… Байден ходив, хвалячись, що зупинив обвинувачення, тому, якщо ви зможете це розглянути … для мене це звучить жахливо”, – сказав Трамп Зеленському.

Під час цієї таємної розмови Трамп постійно натякав що “США багато роблять для України і було б чудово, якби Україна відкопала трохи бруду на Байдена та його сина”.

З цієї розмови чітко зрозуміло, що Трамп був стурбований можливістю зіткнутися з колишнім віцепрезидентом у 2020 році, і хотів трохи скомпрометувати або навіть дискваліфікувати його.

За місяць до того, як Трамп зателефонував Зеленському, він заявив журналісту Джорджу Стефанопулосу з ABC News про те, що йому надходить брудна інформація стосовно потенційного опонента. При цьому він додав, що компромат передають з-за кордону.

“Це не втручання, вони мають інформацію — а я її приймаю”, – заявив тоді Трамп.

У США знають, що Трамп детально планує кожен свій крок та слідкує за конкурентами, тому за довго до виборів планував, як розібратися з конкурентом.

“У твітах, публічних промовах та приватних розмовах Трамп чітко заявляє, що уважно стежить за кампанією ймовірних конкурентів, щоб кинути виклик їм на виборах. Не маючи жодного власного серйозного первинного опонента — принаймні поки що — Трамп зарекомендував себе як персонального спостерігача процесу висування кандидатів від Демократичної партії”, – написали журналісти The Associated Press у лютому 2019 року.

За місяць до розмови із Зеленським Трамп висловив занепокоєність щодо можливого протистояння з колишнім віцепрезидентом Байденом. Він емоційно схарактеризував Байдена, як “невдаху”, якого витягли зі “сміттєвої купи”.

“Я б скоріше позмагався з Байденом, аніж з кимось іншим. Я думаю, що він найслабший психічно. Мені подобається боротися з людьми, які слабкі психічно. Я думаю, що Джо найслабший тут (вказав на голову, – ред.). В інших — набагато більше енергії”, – сказав тоді Трамп.

Проте реальність зовсім інша. Вже тоді аналітики та соціологи одноголосно говорили про те, що Байден стане найсильнішим конкурентом Трампа, але він вперто продовжував заявляти протилежне.

Саме тому він попросив українського президента переконливо довести твердження про те, що Байден поводився в Україні недоброзичливо за часів його віцепрезидентства. Прогнозовано він згадав сина Байдена, Хантера, діяльність якого стала основною тематикою атак Трампа проти демократа.

Ця ситуація ще раз підтверджує те, що Трамп заздалегідь планував усунення конкурента, але українська ідея не спрацювала.