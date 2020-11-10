Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Як відомо, традиційно перехід влади від чинного президента до новообраного відбувається у декілька етапів. Для забезпечення максимально точного процесу США виділяють чимало грошей та сил.

З моменту обрання до інавгурації нового президента у США відбувається масштабний моніторинг усіх сфер діяльності влади. Новий президент має бути проінформований про виклики та проблеми, які він матиме вирішити найближчим часом.

Наразі представники перехідної команди Байдена заявляють про перешкоди з боку посадовців, призначених Трампом, який, як відомо, не визнає свій програш на виборах.

Повноваження дати старт цьому процесу має керівниця Адміністрації загальних служб —незалежної установи уряду США, створеної для допомоги в управлінні та підтримці функціонування федеральних установ.

Цю посаду з грудня 2017 року обіймає така собі Емілі Мерфі, яку призначив президент Дональд Трамп.

Наразі вона блокує процес передачі влади, відмовляючись видати відповідний лист-підтвердження, про що у команді Байдена оголосила увечері понеділка, 9 листопада.

Для передачі влади Мерфі має офіційно визнати Джо Байдена новообраним президентом та підтвердити виділення 6,6 млн доларів федеральних коштів, передбачених на перехід влади, аби надати членам команди Байдена офісні приміщення, допуски до урядових структур тощо.

Представники перехідної команди Байдена вже закликали керівника адміністрації Трампа припинити те, що, на їх думку, є необґрунтованою перешкодою для надання грошей та доступу.

Бездіяльність Мерфі заважає командам Байдена відвідувати урядові кабінети, проводити зустрічі та інтерв’ю з можливими кандидатами на посади, користуватися спеціально обладнаними для обговорення секретної інформації приміщеннями тощо.

Джерела видання у Білому домі заявили, що президент Трамп не планує давати сигнал для початку передавання влади, оскільки він все ще бере участь в судових розглядах щодо результатів виборів.

У Байдена ж заявили, що розглядають “усі варіанти” для того, аби підштовхнути Мерфі до рішення дозволити переходу влади початися.

Примітно, що терміни, у які Мерфі має дати згоду для виділення коштів, не визначені законодавством.