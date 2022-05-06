Українців попередили, що 8 та 9 травня є загроза масованих ракетних обстрілів українських міст з боку російського агресора.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що напередодні, а також 8 і 9 травня потрібно з особливою увагою ставитись до сигналу “повітряна тривога”.

Оскільки російські окупанти не мають успіхів на фронті до Дня перемоги, вони можуть вдатись до масованих ракетних обстрілів України у ці дні.

“Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години”, – наголосили у ЦПД.