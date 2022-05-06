Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.
Зазначається, що напередодні, а також 8 і 9 травня потрібно з особливою увагою ставитись до сигналу “повітряна тривога”.
Оскільки російські окупанти не мають успіхів на фронті до Дня перемоги, вони можуть вдатись до масованих ракетних обстрілів України у ці дні.
“Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години”, – наголосили у ЦПД.
- Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав містян по можливості виїхати з міста на період 7-9 травня, оскільки є загроза ракетних обстрілів з боку Росії.
- Також повідомлялось, що у Запоріжжі введуть подовжену комендантську годину. Вона триватиме з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня.