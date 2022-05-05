Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
“Задля вашої безпеки закликаю всі ці дні залишатися вдома або за містом”, – пояснив мер.
Він попросив з розумінням поставитися до цього попередження, не нехтувати небезпекою та реагувати на тривоги.
Водночас Марцінків пообіцяв відсвяткувати День міста після нашої перемоги.
- Нагадаємо, 4 травня ввечері російські війська знову завдали ракетних ударів по містах України. Повітряна тривога лунала у Дніпрі, Черкасах, Миколаєві, Броварах.
- Напередодні російські солдати обстріляли з реактивних систем залпового вогню “Град” Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
- У ніч на 5 травня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Унаслідок удару поранено щонайменше 25 мирних мешканців міста.