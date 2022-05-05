В Івано-Франківську на День міста (7 травня), День пам'яті (8 травня) та 9 травня усі заплановані у місті заходи скасували. Містян закликали за можливості намагатись виїхати.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

“Задля вашої безпеки закликаю всі ці дні залишатися вдома або за містом”, – пояснив мер.

Він попросив з розумінням поставитися до цього попередження, не нехтувати небезпекою та реагувати на тривоги.

Водночас Марцінків пообіцяв відсвяткувати День міста після нашої перемоги.