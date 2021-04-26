Народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що західні області вже вийшли з червоної зони. Є тенденція, що так буде і з Києвом.

Про це нардеп сказав журналістам, повідомляють #Букви.

“Одеса вже вийшла (з “червоної зони”) сьогодні. Що стосується Києва, то треба буде дивитися день-два на статистику. Є тенденція, що Київ може вийти, але треба ще дивитися на статистику. На вихідні завжди зменшення йде: треба подивитися, як буде у вівторок, середу…яка кількість госпіталізацій”, – сказав він.

За його словами, наразі мова про локдаун не ведеться. “Ми бачимо спад. Але багатьох хвилює, що йдуть великодні свята, поминальні дні, і щоб це не спровокувало ще один спалах захворювань”.

Радуцький сказав, що західні області України майже всі вийшли з “червоної зони”.