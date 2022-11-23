Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування у розмірі 372 мільйони євро для підтримки компанії "Укренерго" з метою швидкого усунення пошкоджень енергетичної інфраструктури, завданих російськими загарбниками.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Європейського банку реконструкції та розвитку.

“Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування на 372 млн євро для підтримки української компанії “Укренерго” для швидкого аварійного ремонту пошкоджень, спричинених потужними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час широкомасштабної війни Росії проти України, і для підтримки стабільності енергетичної системи країни з настанням зими”, – йдеться у заяві.

У повідомленні зазначається, що ЄБРР надасть Україні кредит під державну гарантію у розмірі 300 млн євро, який складатиметься з двох компонентів: до 150 млн євро – на закупівлю обладнання для проведення аварійних ремонтних робіт української енергосистеми, і ще 150 млн євро – на підтримку структури капіталу.

Окремо частина кредиту на екстрений ремонт буде доповнена грантом у розмірі до 72 млн євро, наданим Нідерландами. Ці кошти будуть об’єднані в єдиний пакет у розмірі 372 млн євро для підтримки невідкладних потреб “Укренерго” у відновленні інфраструктури передачі електроенергії.

У заяві ЄБРР зауважили, що банк взяв на себе зобов’язання надати Україні фінансовий пакет на суму 3 мільярди євро у 2022-2023 роках, щоб допомогти забезпечити подальше функціонування української економіки.

Крім того, інвестиції ЄБРР в Україну здійснюються за підтримки донорів та партнерів. Відтак, Сполучені Штати Америки, які внесли 500 мільйонів доларів США до фонду кризового реагування, підтримають до 50% кредиту ЄБРР фінансовою гарантією.

“Терміновий ремонт електроенергетичної мережі України є безпосереднім пріоритетом для ЄБРР. Українському народу та бізнесу потрібен постійний доступ до електроенергії, щоб пережити зиму. Завдяки цьому важливому фінансуванню ми допоможемо “Укренерго” виконати швидкий аварійний ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач. Це забезпечить безперервне надання життєво важливих послуг з передачі електроенергії протягом опалювального сезону для українських домогосподарств, підприємств і громад”, – заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.