П’ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що для України вступ до НАТО є гарантією безпеки. Він заявив, що це є ключовим для нашої країни.

Про це повідомила “Європейська Солідарність”.

Порошенко виступив на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі. Глава “ЄС” зазначив, що членство України в НАТО, постачання зброї та жорсткі санкції проти Росії є необхідними умовами для перемоги над окупантами і безпеки всього світу.

“Сьогодні ми говоримо не просто про постачання зброї. Я про це говорив і рік тому, що це може зупинити агресію. Ми говоримо не просто про санкції і ембарго. Я це говорив і рік тому, що це комплекс, який точно зупинить Путіна. Сьогодні до цього додалася третя умова – наше членство в НАТО”, – сказав п’ятий президент.

Через російське вторгнення до України почуваються у небезпеці Швеція та Фінляндія. Обидві країни майже одразу подали заявки на членство в НАТО. Глава “ЄС” під час заходу запитав — “Як Україна в поточній ситуації може себе відчувати у безпеці?”.

“Ніяких інших гарантій світ не здатен надати. Ми це проходили і з Будапештським меморандумом, і з великою угодою з Росією, і з іншими угодами. У нас єдиний надійний інструмент – стаття 5 Північно-Атлантичної угоди. Про будь-що інше треба припинити говорити”, – наголосив Порошенко.

Він додав, що разом зі своєю командою він пишається започаткуванням відродження Збройних сил України у 2014 році. Він наголосив, що захисники “блискуче себе проявили”.

“І мені приємно, що весь зал сьогодні аплодував, віддаючи шану і повагу українським Збройним Силам, українським солдатам, офіцерам і генералу Залужному”, – підкреслив Порошенко.

На сьогодні країни мають консенсусну позицію щодо фінансової допомоги, постачання зброї, санкцій, ембарго, притягнення Путіна і російських військових злочинців до відповідальності тощо. Наголошено, шо перший крок у зв’язку із терористичною атакою на МН17 днями зроблено.

“І ключова позиція – НАТО. Мені здається, поки що не всі готові до цього. Але ми величезний крок нашою наполегливою роботою на безпековому форумі у Галіфаксі зробили”, – резюмував Петро Порошенко.