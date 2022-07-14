Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про намір створення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК), яка б займалась всіма питаннями щодо контролю зброї, яку Україна отримує від своїх західних партнерів для боротьби з російською агресією.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, він хоче запропонувати депутатам Верховної Ради України створити ТСК, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від західних партнерів.

Голова ОП зауважив, що парламент, як законодавчий орган, повинен також займатись контролем оборонної допомоги.

Він додав, що для України питання озброєння – це пріоритет, адже саме ефективне озброєння допомагає ЗСУ змінити ситуацію на фронті.

“Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі”, – наголосив Єрмак.

Єрмак наголосив, що мета України – максимальна прозорість, “наскільки це можливо в умовах воєнного стану”.

“Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим”, – написав Єрмак.

Він резюмував, що прозорість – це найкращий рецепт проти російських фейків та маніпуляцій.

Варто зауважити, що нещодавно Андрія Єрмака звинуватили у можливій роботі на РФ. Зокрема Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, заявила, що подала президенту США Джо Байдену листа щодо можливих зв’язків очільника ОП Андрія Єрмака із Кремлем.

Спартц перерахувала низку серйозних звинувачень у сторону Єрмака, серед яких:

1. Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення “Групи Вагнера”, що призвело до її провалу;

2. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

3. Запевнення українського керівництва, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

4. Диверсія Херсона та здача його росіянам для організації трагедії батальйону “Азов”;

5. Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;

6. Цілеспрямоване затягування через Олега Татарова призначення незалежного очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.