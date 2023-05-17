За інформацією ЗМІ, Європа сподівається, що президентські вибори у Туреччині виграє чинний лідер країни Реджеп Таїп Ердоган, адже у випадку перемоги його суперника Кемаля Киличдароглу, ймовірно, будуть відновлені перемовини щодо членства Туреччини у Євросоюзі. Однак ЄС не може прийняти до блоку і Україну, і Туреччину.

Про це повідомляє Politico.

Після першого туру президентських виборів у Туреччині Ердоган отримав 49,42% голосів , тоді як його головний суперник Киличдароглу – 44,95%. Окрім цього, на парламентських виборах перемогу здобула саме партія чинного президента, забезпечивши собі більшість у парламенті.

У ЗМІ зауважили, що у першому турі виборів президента Туреччини Ердоган набрав більше голосів, аніж прогнозували соціологи.

Найбільш імовірно, що саме Ердоган виграє і другий тур виборів президента, який відбудеться вже 28 травня. Його перемога стане полегшенням для декого у Європейському Союзі.

У країнах ЄС зростало занепокоєння щодо можливої перемоги на виборах Кемаля Киличдароглу, який би намагався покращити відносити Туреччини с Євросоюзом. ймовірною. він також би наполягав на відновленні давно зупинених перемовин щодо членства Туреччини у Євросоюзі.

Однак така ситуація була б дуже незручною для ЄС, оскільки саме у цей час розпочинаються серйозні перемовини щодо членства України у Євросоюзі. Найімовірніше, що офіційні перемовини з Україною щодо вступу до ЄС розпочнуться під час грудневого саміту цього року.

Тому у Євросоюзі занепокоєні тим, що бажання Киличдароглу відновити переговори щодо членства Туреччини у ЄС ускладнить делікатну дискусію про вступ України, хоча Київ має більшу підтримку у Європі, аніж Анкара.

Це пояснюється тим, що дехто в Брюсселі, а також у багатьох столицях ЄС вважає, що ціною прийняття України — разом із Західними Балканами — до ЄС може бути необхідність чітко дати зрозуміти, що Туреччина ніколи не приєднається.

“У якийсь момент нам доведеться чітко дати зрозуміти, що Україна і Західні Балкани — це останнє розширення. Неможливо уявити, що ЄС зможе поглинути і Туреччину, і Україну. Ринок цього не витримає”, – сказав високопосадовець на умовах анонімності.

А через загарбницьку війну Росії, приєднання України має більший імпульс. Справді, навіть якщо це буде реалізовано протягом десятиліття чи двох, її вступ до блоку зараз розглядається як щось на зразок геополітичної необхідності.

“Україна справді змінює гру, коли мова заходить про Туреччину”, – сказав високопосадовець ЄС.

Публічно лідери ЄС, звичайно, вітали б президентство Киличдароглу, якби він переміг. Вони також підтримають його програму реформ і засвідчать бажання працювати з ним більш конструктивно. Але війна в Україні зробила Туреччину нижчим пріоритетом для блоку — жертвою не лише тривалих застережень і упереджень ЄС, а й геополітичних імперативів.

Тому якщо Киличдароглу переможе 28 травня, країни-члени, ймовірно, поспішать і внесуть Туреччину в порядок денний свого червневого саміту, щоб визначити стратегію.

Якщо Ердоган переможе, складних дебатів щодо політики розширення блоку вдасться уникнути, а відносини знову встановляться у звичній моделі дружньої, транзакційної та ворожої політики, яку обидві сторони знають і розуміють, багато проблем залишиться — і, ймовірно, зростатимуть — за його подальшого президентства.

Зусилля Ердогана захистити чорноморську зернову угоду між Росією та Україною, яку підтримує ООН, також вітатимуть у Європі. І, докоряючи ЄС за те, що він не робить більше, Анкара все одно працюватиме з Брюсселем, щоб забезпечити фінансування допомоги на мільярди євро для 3,5 мільйонів сирійських біженців, які зараз перебувають у Туреччині.

Водночас Киличдароглу насправді виявиться ще більш сприйнятливим до зростаючого тиску щодо стримування ухилення від російських санкцій. Крім того, він, швидше за все, подвоїть зусилля, спрямовані на захист чорноморської зернової угоди.

За Киличдароглу Анкара також працюватиме з Брюсселем набагато конструктивніше щодо управління сирійськими біженцями.