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Вибори в Туреччині: Ердоган лідирує

Реджеп Таїп Ердоган лідирує на президентських виборах у Туреччині після підрахунку 99% голосів.

Понеділок, 15 травня 2023, 09:49
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Про це пише російська служба BBC.

Після підрахунку 99,01% бюлетенів Ердоган набрав 49,36% голосів, але не 50%, необхідні для перемоги. Водночас його головний суперник – кандидат від шестипартійного Опозиційного об’єднання “Національний альянс” Кемаль Киличдароглу – 45%.

Ердоган заявив, що впевнений у своїй перемозі в першому турі, проте не заперечує проведення другого туру у разі необхідності.

Натомість його опонент, загальний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу сказав, що впевнений у перемозі у другому турі. “Якщо оголосять другий тур, ми обов’язково здобудемо перемогу”. Воля до змін у суспільстві вища 50%”, – сказав він.

Зазначається, що другий тур передбачували майже всі соціологічні опитування, проте багато хто віддавав перше місце у гонитві Киличдароглу, а не Ердогану. Третій кандидат на виборах Сінан Оган пообіцяв незабаром визначитися, кого з суперників підтримати у другому турі.

Додамо, що підтримка виборців президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана впала нижче необхідної більшості для остаточної перемоги на переобранні. Оскільки підрахунок бюлетенів на національних виборах майже завершився, отримані результати підвищують ймовірність того, що країна прямує до другого туру президентських виборів 28 травня.

Теги: вибори, Ердоган, Киличдароглу, президентські вибори, Туреччина

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