Про це повідомляє Bloomberg.

“Російські друзі, ви стоїте за змовами, контентом Deep Fake і записами, які були оприлюднені в цій країні вчора”, – написав , кандидат у президенти Туреччини від головного опозиційного альянсу країни Кемаль Кілічдароглу у Twitter турецькою та російською мовами.

“Якщо ви хочете, щоб наша дружба продовжувалася після 15 травня, заберіть руки геть від Турецької держави”, – додав він.

Кілічдароглу висунув свої звинувачення лише через кілька годин після того, як інший кандидат у президенти, Мухаррем Індже, відмовився від участі у виборах після того, як заперечив автентичність секс-відео і заяви про те, що брав хабарі, щоб розділити голоси опозиції.

Під керівництвом Ердогана Туреччина налагодила тісні зв’язки із Кремлем. Росія будує першу в країні атомну електростанцію та поставила турецьким військовим системи протиракетної оборони С-400, проти чого категорично виступають США та НАТО.

“Путін активно підтримує переобрання Ердогана, співаючи йому дифірамби, забезпечуючи йому дипломатичні перемоги, спрямовуючи гроші до Туреччини та відкладаючи рахунки за енергоносії. На тлі давніх занепокоєнь опозиції щодо російського кібервтручання у вибори в Туреччині, не дивно, що Кілічдароглу звертається до Москви”, – сказав Емре Пекер, європейський директор Eurasia Group.

Натомість Кілічдароглу пообіцяв відновити напружені відносини Туреччини із її західними союзниками у разі обрання. Минулого тижня він сказав, що опозиція має розвідувальні дані, які свідчать про те, що вона може стати мішенню в соціальних мережах за допомогою фальшивих відео чи голосових записів.

“Втручання КІлІчдароглу знаменує собою спробу опозиції запобігти потенційним кампаніям Ердогана з приниження опозиції – зокрема, пов’язуючи її з тероризмом, щоб підірвати опозицію та стримати виборців, які не визначилися, віддати свої голоси за головного суперника президента”, – сказав Пекер.