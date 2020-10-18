Про це йдеться в повідомленні партії в Facebook.
Раніше повідомлялося, що в Одесі проспекту Небесної Сотні повернуть назву на честь радянського маршала Георгія Жукова. Міська влада вважає, що Жуков не підпадає під закон про декомунізацію.
“Дотримуючись принципів європейської інтеграції, розвитку демократичних традицій і зміцнення прав людини, Україна буде продовжувати рухатися від тоталітарної радянської минувшини. Ми засуджуємо і виступаємо проти маніпуляцій і провокацій, а також політичних ігор навколо ностальгії деяких співгромадян”, — повідомляють представники “ЄС”.
У партії вважають спробу перейменувати проспект Небесної Сотні на проспект Жукова передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити розкол суспільства в Одесі і “заробити політичні очки”.
На думку партійців такі дії лицемірні, адже Труханов зацікавився перейменуванням тільки перед виборами.
“Перейменування проспекту і повернення йому радянської назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи”, — підкреслює “Євросолідарність”.
- Раніше Харківська міська рада ухвалила рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова. За словами відповідального секретаря міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексія Хорошковатого, кілька ветеранських організацій звернулися до міськради з ініціативою про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова, оскільки з його ім’ям пов’язана низка історичних подій в Україні, в тому числі у Харкові, під час Другої світової війни.