Одеська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" подає позов до суду на мера міста Геннадія Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні.

Про це йдеться в повідомленні партії в Facebook.

Раніше повідомлялося, що в Одесі проспекту Небесної Сотні повернуть назву на честь радянського маршала Георгія Жукова. Міська влада вважає, що Жуков не підпадає під закон про декомунізацію.

“Дотримуючись принципів європейської інтеграції, розвитку демократичних традицій і зміцнення прав людини, Україна буде продовжувати рухатися від тоталітарної радянської минувшини. Ми засуджуємо і виступаємо проти маніпуляцій і провокацій, а також політичних ігор навколо ностальгії деяких співгромадян”, — повідомляють представники “ЄС”.

У партії вважають спробу перейменувати проспект Небесної Сотні на проспект Жукова передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити розкол суспільства в Одесі і “заробити політичні очки”.

На думку партійців такі дії лицемірні, адже Труханов зацікавився перейменуванням тільки перед виборами.

“Перейменування проспекту і повернення йому радянської назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи”, — підкреслює “Євросолідарність”.